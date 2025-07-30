Девушки начали просить ChatGPT честно оценить их внешность и дать совет

Например, 32-летняя Аня Ручински из Австралии обратилась к боту, потому что рядом со своим эффектным парнем чувствовала себя «менее привлекательной». ChatGPT предложил ей сделать модную стрижку с челкой. А другой пользовательнице бот посоветовал ухаживать за кожей, бровями и даже сделать отбеливание зубов. Она призналась, что легко восприняла критику от ИИ, хотя от людей это было бы обидно.

Многие считают, что бот даёт более честную и объективную оценку, чем друзья и семья. Но эксперты предупреждают: ChatGPT обучен на огромных объёмах информации из интернета, включая сайты с субъективными, а иногда даже «токсичными» стандартами красоты. Это значит, что рекомендации могут быть предвзятыми или продвигать покупку определённых товаров.

Тем не менее, многие пользователи довольны результатами и говорят, что бот помогает им выглядеть лучше и увереннее.