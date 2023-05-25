Диктофон на Android начал тайно записывать пользователей почти через год после релиза

Диктофон на Android начал тайно записывать пользователей почти через год после релизаПриложение из магазина уже удалено
Остерегайтесь невинных на первый взгляд приложений, на вашем смартфоне. Так, приложение для Android под названием iRecorder Screen Recorder, изначально безобидное, превратилось в угрозу спустя почти год после выхода.
Приложение тайно начало записывать минуту звука каждые 15 минут и пересылать записи на сервер разработчика по зашифрованной ссылке. Вредоносное поведение было обнаружено исследователем Лукасом Стефанко из ESET. Выяснилось, что в приложение был добавлен код, основанный на трояне удаленного доступа (RAT) для Android с открытым исходным кодом под названием AhMyth.
К тому времени, когда об этом стало известно, приложение уже было загружено 50 000 раз и впоследствии было удалено из Play Store.
Хотя это конкретное приложение и было удалено, данный инцидент вызывает опасения по поводу подобных приложений-«спящих агентов».