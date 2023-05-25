Диктофон на Android начал тайно записывать пользователей почти через год после релиза

Приложение тайно начало записывать минуту звука каждые 15 минут и пересылать записи на сервер разработчика по зашифрованной ссылке. Вредоносное поведение было обнаружено исследователем Лукасом Стефанко из ESET. Выяснилось, что в приложение был добавлен код, основанный на трояне удаленного доступа (RAT) для Android с открытым исходным кодом под названием AhMyth.

К тому времени, когда об этом стало известно, приложение уже было загружено 50 000 раз и впоследствии было удалено из Play Store.

Хотя это конкретное приложение и было удалено, данный инцидент вызывает опасения по поводу подобных приложений-«спящих агентов».