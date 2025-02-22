Дипфейки назвали растущей угрозой доверию и безопасности

Дипфейки используют ИИ для создания фальшивых медиа, от голосовых клонов до убедительных видео. Эта технология уже оказывает влияние на политику: контент с «глубокими подделками» всплывал во время выборов в США. Преступники также используют ее в своих целях — один гонконгский руководитель потерял 25 миллионов долларов, будучи обманутым сгенерированным ИИ видеозвонком с поддельными коллегами.

Распространение дипфейков может усложнить задачу отличия правды от вымысла. Люди могут быть одурачены поддельными видеороликами или даже отвергать реальные доказательства как поддельные. Мошенники также используют искусственный интеллект для совершения своих злодеяний, например, для подделки страховых возмещений.