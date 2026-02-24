Директор по безопасности ИИ в Meta* лишилась всей почты из-за… ИИ

Опубликовано 24 февраля 2026, 14:401 мин.
Директор по безопасности ИИ в Meta* лишилась всей почты из-за… ИИТоп-менеджер Meta* пострадала от ИИ-агента
ИИ используют в том числе, чтобы быстро навести порядок в почте. Но он может перестараться. Так, Саммер Юэ, директор по безопасности ИИ в Meta*, рассказала, мол, ИИ-агент OpenClaw удалил все письма из её почтового ящика, несмотря на просьбы остановиться.
© Ferra.ru
OpenClaw — это популярный нынче ИИ, что умеет выполнять действия на компьютере пользователя. Юэ решила его «затестить»: запустила программу на Mac Mini и дала доступ к своей почте. Хотя она указала боту подтверждать действия перед удалением писем, агент начал массово очищать ящик. По её словам, остановить процесс с телефона не удалось — ей пришлось срочно бежать к компьютеру.
В Сети после случившегося стали подшучивать над Юэ, ведь она отвечает за безопасность ИИ-систем в одной из крупнейших технологических компаний.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена