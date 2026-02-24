Директор по безопасности ИИ в Meta* лишилась всей почты из-за… ИИ

OpenClaw — это популярный нынче ИИ, что умеет выполнять действия на компьютере пользователя. Юэ решила его «затестить»: запустила программу на Mac Mini и дала доступ к своей почте. Хотя она указала боту подтверждать действия перед удалением писем, агент начал массово очищать ящик. По её словам, остановить процесс с телефона не удалось — ей пришлось срочно бежать к компьютеру.

В Сети после случившегося стали подшучивать над Юэ, ведь она отвечает за безопасность ИИ-систем в одной из крупнейших технологических компаний.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена