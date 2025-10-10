Discord допустил утечку паспортов 70 000 пользователей

Опубликовано 10 октября 2025, 21:451 мин.
Discord допустил утечку паспортов 70 000 пользователейОшибка, правда, не на их стороне
Discord сообщил, что в результате инцидента со сторонней компанией могли быть скомпрометированы фотографии документов около 70 000 пользователей. Мессенджер использовал этот сервис для проверки возраста при обращениях в поддержку.
© Discord
Ранее в интернете появилась информация о том, что злоумышленники якобы получили 1,5 ТБ данных с более чем 2 млн фотографий пользователей и требуют за это деньги. Представитель Discord заявил, что эти данные «преувеличены».
Компания подчеркнула, что утечка произошла не из-за самой Discord, а через стороннего партнёра, и все затронутые пользователи уже уведомлены. Discord также сотрудничает с правоохранительными органами и экспертами по безопасности, чтобы решить проблему.
Кроме фотографий документов, могли быть затронуты имена, логины, адреса почты, последние четыре цифры кредитных карт и IP-адреса. Discord прекратил работу с виновным подрядчиком и усилил меры безопасности.