Discord допустил утечку паспортов 70 000 пользователей

Ранее в интернете появилась информация о том, что злоумышленники якобы получили 1,5 ТБ данных с более чем 2 млн фотографий пользователей и требуют за это деньги. Представитель Discord заявил, что эти данные «преувеличены».

Компания подчеркнула, что утечка произошла не из-за самой Discord, а через стороннего партнёра, и все затронутые пользователи уже уведомлены. Discord также сотрудничает с правоохранительными органами и экспертами по безопасности, чтобы решить проблему.

Кроме фотографий документов, могли быть затронуты имена, логины, адреса почты, последние четыре цифры кредитных карт и IP-адреса. Discord прекратил работу с виновным подрядчиком и усилил меры безопасности.