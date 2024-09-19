Discord получил сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков

Компания объявила, что новая технология шифрования уже доступна в ПК- и мобильных клиентах. Однако на сообщения это шифрование не распространяется, поскольку на них распространяется политика компании по модерации контента.

Сквозное шифрование стало стандартной функцией для различных коммуникационных платформ, включая мессенджеры. Это, считают эксперты, отражает растущую обеспокоенность по поводу конфиденциальности и безопасности данных.