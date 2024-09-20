Discord засбоил после частичной блокировки в России

Опубликовано 20 сентября 2024, 04:301 мин.
Discord засбоил после частичной блокировки в РоссииСбои в работе мессенджера
Discord, популярное среди геймеров приложение, вчера, 18 сентября, испытала повсеместные сбои в работе в России, пишет «Коммерсантъ». Пользователи сообщали о трудностях с доступом к платформе. Discord используют около 40 миллионов человек в России, в основном геймеры.
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Перебои возникли после того, как Роскомнадзор внес определенные страницы Discord в черный список. Хотя какие именно страницы были заблокированы, остается неясным.
Discord очень важен для проведения видеоконференций и связи с сообществами, и прямой альтернативы ему, по мнению экспертов, не существует. Альтернативы вроде Skype или внутриигровых голосовых чатов могут предложить временные решения, но, по мнению экспертов, уникальные возможности платформы делают ее труднозаменимой. Кроме того, недавно Discord ввел сквозное шифрование аудио- и видеозвонков.