Discord засбоил после частичной блокировки в России

Перебои возникли после того, как Роскомнадзор внес определенные страницы Discord в черный список. Хотя какие именно страницы были заблокированы, остается неясным.

Discord очень важен для проведения видеоконференций и связи с сообществами, и прямой альтернативы ему, по мнению экспертов, не существует. Альтернативы вроде Skype или внутриигровых голосовых чатов могут предложить временные решения, но, по мнению экспертов, уникальные возможности платформы делают ее труднозаменимой. Кроме того, недавно Discord ввел сквозное шифрование аудио- и видеозвонков.