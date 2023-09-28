Disney решила бороться с передачей аккаунтов

Disney решила бороться с передачей аккаунтовПо пути Netflix идут
С 1 ноября Disney Plus вводит более строгие ограничения на обмен паролями в Канаде. Компания проинформировала своих канадских подписчиков по электронной почте, указав, что будет ограничивать совместное использование учетных данных за пределами одной семьи.
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Обновленный справочный центр Disney подтверждает эту политику, прямо указывая, что подписки не должны распространяться за пределы семьи.
Кроме того, в новом разделе канадского абонентского соглашения упоминается, что Disney может контролировать использование учетной записи. Несоблюдение этих условий может привести к ограничению или прекращению действия учетной записи.
Этот шаг Disney последовал за предыдущими комментариями генерального директора Боба Игера (Bob Iger), сделанными им во время отчета о прибылях и убытках за третий квартал, где он отметил, что компания активно ищет решения проблемы совместного использования аккаунтов.
Disney Plus присоединяется к другим платформам потокового вещания, таким как Netflix, в решении проблемы обмена паролями. Netflix уже тестировала ограничения, а в США они начали действовать с мая 2023 года.