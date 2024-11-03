Disney создала отдельный офис под инновации в области ИИ

Как сообщают СМИ, это подразделение будет исследовать и стандартизировать использование ИИ, дополненной и виртуальной реальности в работе компании. Джейми Ворис, ранее занимавший пост технического директора подразделения Studios Technology, возглавит новую команду. Ворис будет подчиняться со-председателю Disney Entertainment Алану Бергману.

Бергман подчеркнул важность ответственного использования ИИ и XR, отметив, что прогресс в этих областях кардинально меняет опыт потребителей и творческую индустрию. Существующие проекты Disney, связанные с ИИ и XR, продолжат свою работу независимо, однако новый офис будет поддерживать и согласовывать их с «общими стратегическими целями Disney».