Disney создала отдельный офис под инновации в области ИИ

Опубликовано 03 ноября 2024, 00:451 мин.
Disney создала отдельный офис под инновации в области ИИИ XR
Disney запустила «Офис технологического обеспечения» — новое подразделение, предназначенное для управления инициативами компании в области искусственного интеллекта и расширенной реальности (XR).
Как сообщают СМИ, это подразделение будет исследовать и стандартизировать использование ИИ, дополненной и виртуальной реальности в работе компании. Джейми Ворис, ранее занимавший пост технического директора подразделения Studios Technology, возглавит новую команду. Ворис будет подчиняться со-председателю Disney Entertainment Алану Бергману.
Бергман подчеркнул важность ответственного использования ИИ и XR, отметив, что прогресс в этих областях кардинально меняет опыт потребителей и творческую индустрию. Существующие проекты Disney, связанные с ИИ и XR, продолжат свою работу независимо, однако новый офис будет поддерживать и согласовывать их с «общими стратегическими целями Disney».