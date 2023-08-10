Disney+ вслед за Netflix запретит передачу аккаунтов

Цена на премиум-уровень без рекламы будет повышена с 10,99 до 13,99 долларов в месяц. Объявление об этом было сделано во время ежеквартального отчета о прибылях и убытках компании Disney. Аналогичное повышение на $3 произойдет и в отношении плана Hulu без рекламы, в результате чего стоимость подписки составит $17,99 в месяц.

Кроме того, компания Disney сообщила, что подписка за 8 долларов с рекламой, запущенная в США в прошлом году, с ноября начнет распространяться на Европу и Канаду.