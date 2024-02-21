Диспетчер задач Windows получил поддержку ИИ-процессоров

Что такое NPU? Эти специализированные процессоры, которые можно найти как в CPU, так и в GPU от таких крупных игроков, как AMD, Intel и Nvidia, помогают разгрузить задачи ИИ, что приводит к ускорению обработки и снижению энергопотребления. Хотя они еще не повсеместно доступны, их все чаще можно встретить в топовых CPU и GPU.

AMD в сотрудничестве с Microsoft внедрила инфраструктуру MCDM (Microsoft Compute Driver Model) в свои мобильные процессоры серии Ryzen 8040. Эта причудливая модель драйверов, по сути, позволяет NPU взаимодействовать с существующими системами управления GPU, делая их «видимыми» для такого программного обеспечения, как «Диспетчер задач».

Что это значит для вас? Вскоре в диспетчере задач вы увидите, что использование ИИ-ускорителей отображается наряду с нагрузкой на CPU и GPU. Возможно, эти данные будут важны не для всех, но они открывают новые возможности для энтузиастов.