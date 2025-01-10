Приложения
Опубликовано 10 января 2025, 21:58
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Дизайн ИИ Google на Android стал менее «громоздким»

Редизайн оверлея
Google приступила к обновлению дизайна оверлея Gemini на Android. В новой версии интерфейс стал более компактным, отказавшись от прямоугольного макета, представленного при запуске Gemini в феврале прошлого года, пишут СМИ.
Дизайн ИИ Google на Android стал менее «громоздким»

© Google

Обновленный оверлей теперь содержит упрощенное текстовое поле с меню «плюс» слева и подсказку «Спроси Gemini». Сине-фиолетовое свечение, появившееся в октябре, стало менее заметным, а уменьшенный круг голосового ввода и ярлык Live «дополняют» новый облик, отмечает 9to5Google.

Было / стало

Было / стало

© 9to5Google

Сообщения о редизайне уже поступают, но широкой огласки он пока не получил. Некоторые пользователи заметили изменения, хотя многие устройства по-прежнему отображают старый дизайн.

Google Gemini — это продвинутая ИИ-модель, разработанная подразделением Google DeepMind. Она была представлена в декабре 2023 года и существует в нескольких версиях, каждая из которых обладает своими лучшими сторонами.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
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