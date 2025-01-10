Дизайн ИИ Google на Android стал менее «громоздким»

Сообщения о редизайне уже поступают, но широкой огласки он пока не получил. Некоторые пользователи заметили изменения, хотя многие устройства по-прежнему отображают старый дизайн.

Google Gemini — это продвинутая ИИ-модель, разработанная подразделением Google DeepMind. Она была представлена в декабре 2023 года и существует в нескольких версиях, каждая из которых обладает своими лучшими сторонами.