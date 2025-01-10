Опубликовано 10 января 2025, 21:581 мин.
Дизайн ИИ Google на Android стал менее «громоздким»Редизайн оверлея
Google приступила к обновлению дизайна оверлея Gemini на Android. В новой версии интерфейс стал более компактным, отказавшись от прямоугольного макета, представленного при запуске Gemini в феврале прошлого года, пишут СМИ.
Обновленный оверлей теперь содержит упрощенное текстовое поле с меню «плюс» слева и подсказку «Спроси Gemini». Сине-фиолетовое свечение, появившееся в октябре, стало менее заметным, а уменьшенный круг голосового ввода и ярлык Live «дополняют» новый облик, отмечает 9to5Google.
Сообщения о редизайне уже поступают, но широкой огласки он пока не получил. Некоторые пользователи заметили изменения, хотя многие устройства по-прежнему отображают старый дизайн.
Google Gemini — это продвинутая ИИ-модель, разработанная подразделением Google DeepMind. Она была представлена в декабре 2023 года и существует в нескольких версиях, каждая из которых обладает своими лучшими сторонами.