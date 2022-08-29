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Дизайн личных профилей «ВКонтакте» обновился. Как они теперь выглядят?Появились обложки
Недавно «ВКонтакте» объявила о масштабном обновлении дизайна приложения. Обновление происходит поэтапно, и сегодня соцсеть представила новый профиль.
В профиле можно быстро увидеть основную информацию о пользователе, перейти к контактам и подробному описанию. Пользователь может добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков.
Можно установить обложку. Нечто похожее уже реализовано в Twitter.
ВКонтакте
Также появилась возможность быстрого доступа к публикации разнообразных форматов контента. С помощью единой кнопки можно перейти к созданию записи, истории, разместить фото, видео, клип или начать трансляцию. Новый контент будет показан в профиле на самом заметном месте.