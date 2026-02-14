Длинные документы в Google Docs за людей теперь прочитает ИИ Gemini

Опубликовано 14 февраля 2026, 13:421 мин.
Длинные документы в Google Docs за людей теперь прочитает ИИ GeminiАудиорезюмирование
В Google Docs появилась функция аудиосводок. Она работает на базе ИИ Gemini и позволяет прослушать краткое содержание документа вместо того, чтобы читать его целиком.
Система создаёт короткую аудиосводку, которую можно запустить прямо в документе. Пока, правда, доступна не всем. Её постепенно подключают для пользователей бизнес- и образовательных тарифов, а также для тех, у кого есть платные подписки.
Можно выбрать голос диктора — например, нейтральный, а также изменить скорость воспроизведения. Если краткая версия не нужна, можно включить озвучивание всего документа.
В целом распространение функции займет несколько недель. Появится ли для ру-аккаунтов — неизвестно.