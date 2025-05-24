Для анализа госслужащих в конторе Маска DOGE использовали чужую ИИ-модель

Llama 2 — открытая и устаревшая модель Meta*, которая ранее уже вызывала споры, например, когда её использовали в китайской армии без разрешения Meta*. Похоже, DOGE запускал модель локально, что снижает риск утечки данных через интернет.

Законодатели выразили серьёзные опасения по поводу безопасности и прозрачности использования ИИ в госструктурах и требуют проверки проекта. Они предупреждают, что без надлежащего контроля ИИ может допускать ошибки и несправедливые решения, особенно в таких важных вопросах, как увольнения.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена