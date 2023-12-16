Для браузера Firefox на Android одномоментно выпустила 450+ новых расширений

В течение многих лет пользователи Firefox на Android мечтали о расширении (если верить тематическим форумам), и теперь Mozilla это сделала. Недавнее обновление открывает двери для огромного выбора расширений, которые позволяют пользователям изменять свою среду просмотра контента. Будь то оптимизация музыки, повышение конфиденциальности или удобное управление вкладками.

Хотя Firefox для Android, возможно, и не доминирует на рынке мобильных браузеров, у него есть преданные пользователи, которых привлекают его уникальные функции, включая автоматическую блокировку трекеров.