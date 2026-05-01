Для часов в Windows 11 выйдет ИИ-помощник

Для часов в Windows 11 выйдет ИИ-помощникДля концентрации
Режим «Фокус» получил более чистый дизайн, возможность добавлять фоновое изображение, регулировать громкость музыки прямо в приложении и более удобную панель задач.
После завершения сессии фокуса приложение спросит, «насколько сосредоточенным вы себя чувствовали». Эти данные будут собираться на странице «Идеи», которая пока в разработке.
Приложение также получило интеграцию с сервисами вроде Canvas и Moodle — можно будет подключать задания из учебных курсов. Для каждой задачи доступна опция «попросить ИИ подсказать шаги».
На данный момент тестовая версия нестабильна: отсутствуют сами часы, таймер, будильник и секундомер. Многие кнопки пока не работают, а расход оперативной памяти вырос вдвое по сравнению со старой версией. Дата выхода обновления неизвестна.