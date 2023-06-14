Для чтения ваших отзывов интернет-магазины стали использовать ИИ

Для чтения ваших отзывов интернет-магазины стали использовать ИИAmazon даже предоставил вам доступ к этой функции
Amazon начал использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы помочь покупателям найти идеальный товар. Гигант электронной коммерции приступил к тестированию новой функцию в своем приложении для покупок, которая использует ИИ для обобщения отзывов покупателей о некоторых товарах.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Это обобщение содержит краткий обзор положительных и отрицательных аспектов, упомянутых покупателями, с оговоркой, что оно «сгенерировано ИИ на основе текста отзывов покупателей».
Например, в объявлении о продаже детской игрушки приводятся положительные моменты: внешний вид, стоимость, качество. Однако в резюме также указано, что многие покупатели раскритиковали игрушку за несоответствие своей цене, или то же качество и зарядку.
Учитывая, что ИИ все больше входит в нашу повседневную жизнь, нельзя исключать, что маркетплейсы используют похожие инструменты и для собственных целей. Пока что доступ обычным пользователям к такому функционалу предоставила лишь Amazon.