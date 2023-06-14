Для чтения ваших отзывов интернет-магазины стали использовать ИИ

Это обобщение содержит краткий обзор положительных и отрицательных аспектов, упомянутых покупателями, с оговоркой, что оно «сгенерировано ИИ на основе текста отзывов покупателей».

Например, в объявлении о продаже детской игрушки приводятся положительные моменты: внешний вид, стоимость, качество. Однако в резюме также указано, что многие покупатели раскритиковали игрушку за несоответствие своей цене, или то же качество и зарядку.

Учитывая, что ИИ все больше входит в нашу повседневную жизнь, нельзя исключать, что маркетплейсы используют похожие инструменты и для собственных целей. Пока что доступ обычным пользователям к такому функционалу предоставила лишь Amazon.