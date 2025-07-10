Для гарнитур Meta Quest* вышло приложения для созвонов в виртуальной реальности

Ранее в 2023 году Zoom уже имел приложение для Quest*, но оно работало только через Horizon Workspaces и требовало платной подписки для проведения встреч. Новое приложение Zoom совместимо с любыми бесплатными и платными аккаунтами Zoom и поддерживает гарнитуры Meta* Quest 2, Quest Pro, Quest 3 и Quest 3S.

В прошлом году Zoom начал развивать идею участия в встречах с помощью ИИ-аватаров, сначала для пользователей Vision Pro, а затем запустил собственных аватаров, которые могут передавать короткие сообщения.

При использовании Zoom на Meta Quest вы увидите других участников, независимо от того, каким устройством они пользуются — компьютером, телефоном или веб-браузером. Также приложение поддерживает режим passthrough, позволяющий видеть окружающее пространство через гарнитуру Meta Quest 3, Quest 3S и Quest Pro.

Таким образом, Zoom предлагает новый способ общения, объединяющий виртуальную реальность и привычные видеозвонки.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена