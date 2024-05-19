Для ИИ создают «детектор сарказма»: новый алгоритм учитывал аудио и текст

Традиционные алгоритмы обнаружения сарказма обычно полагаются на один параметр, что приводит к частым неточностям. Новый алгоритм Гао, Наяка и Колера использует как анализ настроения текста, так и распознавание эмоций из аудиозаписи для более надежного процесса обнаружения.

«Мы извлекли из речи такие акустические параметры, как высота тона, темп речи и энергия, и использовали автоматическое распознавание речи для транскрибирования ее в текст для анализа настроений», — пояснил Гао. «Интегрируя эти мультимодальные сигналы в алгоритм машинного обучения, мы используем слуховую и текстовую информацию, а также смайлики для всестороннего анализа».

Такой подход обещает значительно улучшить распознавание сарказма и найти более широкое применение в таких областях, как здравоохранение с помощью ИИ и выявление ненавистнических высказываний в Интернете. Команда с оптимизмом смотрит на дальнейшее совершенствование алгоритма за счет включения в него большего количества выражений, жестов и языков.