Для iOS вышел ещё один ИИ-чатбот. На этот раз из Франции

Le Chat конкурирует с другими популярными ИИ-чатботами, такими как ChatGPT, используя собственные языковые модели Mistral, такие как Mistral Large и Pixtral Large. Эти модели также доступны через API для предприятий. Le Chat предлагает как бесплатные, так и платные тарифные планы, каждый из которых открывает различные возможности.

Mistral утверждает, что Le Chat может отвечать на вопросы со скоростью до 1 000 слов в секунду, что делает его в теории быстрее последней версии ChatGPT. Приложение также включает в себя «передовые инструменты для создания изображений» и «подчеркивает более высокий уровень конфиденциальности по сравнению с другими чат-ботами с искусственным интеллектом».

Платная подписка стоит 14,99 доллара в месяц. Приложение также доступно для пользователей Android через Google Play.