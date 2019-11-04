Для iPad наконец вышел Photoshop

Приложение пойдёт на планшетах, которые работают на iPadOS 13.1 и новее. К ним относятся все вышедшие iPad Pro, iPad Air 2 и Air третьего поколения, iPad mini четвёртого и пятого поколений, а также iPad 2017–2019 годов выхода.

Также программа поддерживает Apple Pencil первого и второго поколений. В приложении доступна работа со слоями, основными инструментами для ретуши, с различными шрифтами. Но всей функциональности десктопной версии Photoshop ожидать, конечно, не стоит.

Если у пользователя уже есть подписка Creative Cloud, то оформлять дополнительную именно для iPad не нужно. При использовании Photoshop только на планшете придётся платить 800 рублей ежемесячно. За эти деньги пользователь также получит 100 ГБ в «облаке» Adobe.