Для избранных: «дочка» МТС выпустит приложение для защищённой связи

«Дочка» МТС, компания «Серенити сайбер секьюрити», уже получила лицензию на услуги связи по бизнес-модели MVNO (mobile virtual network operator, виртуальный оператор мобильной связи). Эта лицензия нужна для развития приватной и защищённой связи для абонентов. Проект пока будет реализован через специальное мобильное приложение. Затем, по результатам использования, компания решит, развиваться ли по модели виртуального оператора.

Абоненты защищённой связи получат блокировку всех баннеров и рекламы в браузерах, запрет на сбор информации о клиенте, приоритетные подключение и скорость при выходе с устройства в интернет, автоматическую защиту от фишинга, спам-звонков, социальной инженерии, голосового ассистента, для управления звонками, встроенный firewall.

Пользователем сервиса можно будет стать только по приглашению, «как членство в своего рода закрытом клубе». Стоимость подписки на приложение на начальном этапе составит около 5 тысяч рублей в месяц. Также нужно будет дополнительно оплачивать услуги связи.