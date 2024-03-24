Для Linux внутри Windows 11 появился графический интерфейс

Предложение Microsoft на GitHub намекает на решение: графический интерфейс, интегрированный с приложением Dev Home. На скриншотах показана специальная вкладка «Подсистема Windows для Linux» в Dev Home. На этой вкладке представлен обзор всех установленных дистрибутивов, что позволяет пользователям запускать определенные дистрибутивы и выбирать учетную запись пользователя в этом дистрибутиве, останавливать или управлять запущенными дистрибутивами, деинсталлировать дистрибутивы или установить дистрибутив по умолчанию, легко добавлять новые дистрибутивы, а также мониторить системную статистику для активного дистрибутива.

Пока предложение находится на GitHub, но макеты и планируемые функции говорят о хорошо продуманной интеграции.