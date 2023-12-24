Для любителей «таскаться» по судам: в Photomator появились «водяные знаки»Популярный редактор фотографий получил обновление
Photomator, редактор изображений, выпустил обновление 3.3, которое добавило в приложение для iOS интуитивно понятный инструмент для создания водяных знаков. Теперь вы можете легко защитить свои творческие шедевры с помощью персонализированных водяных знаков прямо с iPhone или iPad, а потом подавать на всех в суд, если они будут использовать снимки без вашего ведома.
При экспорте изображений Photomator предложит вам добавить водяные знаки, обеспечивая гибкость в расположении, размере и непрозрачности. Вы можете выбрать водяные знаки в виде изображения или текста, а для дополнительного уровня безопасности — повторить водяной знак на всей фотографии.
Благодаря шести предустановкам по умолчанию Photomator упрощает процесс, позволяя пользователям легко настраивать его. Сохраняйте свои уникальные водяные знаки для дальнейшего использования и даже накладывайте водяные знаки на несколько изображений одновременно.
Photomator также рассказал о грядущей функции для macOS, представив файловый проводник для редактирования фотографий с внешних накопителей и импорта папок без лишних усилий.