Для обучения ИИ не понадобится компьютер: Nvidia запустит новый облачный сервис

Сервис, работающий на платформе Nvidia DGX Cloud, объединяет инфраструктуру с платформой Hugging Face, насчитывающей более 250 тыс моделей и 50 тыс наборов данных. Это партнерство позволяет компаниям использовать «суперкомпьютерные» возможности Nvidia в области ИИ для ускорения реализации своих проектов.

Hugging Face быстро превратилась из потребительского приложения в хранилище моделей ИИ, а ее платформой пользуются более 15 000 организаций, передает TechCrunch Этот шаг согласуется с развитием облачных сервисов Nvidia для обучения моделей ИИ, поскольку спрос в этом секторе продолжает расти.