Для обучения ИИ не понадобится компьютер: Nvidia запустит новый облачный сервис

Для обучения ИИ не понадобится компьютер: Nvidia запустит новый облачный сервисСовместно с Hugging Face
Nvidia объединила усилия с ИИ-стартапом Hugging Face для расширения доступа к вычислениям в области ИИ. В рамках сотрудничества будет представлен сервис Training Cluster as a Service, предназначенный для упрощения создания собственных генеративных моделей ИИ для предприятий.
Сервис, работающий на платформе Nvidia DGX Cloud, объединяет инфраструктуру с платформой Hugging Face, насчитывающей более 250 тыс моделей и 50 тыс наборов данных. Это партнерство позволяет компаниям использовать «суперкомпьютерные» возможности Nvidia в области ИИ для ускорения реализации своих проектов.
Hugging Face быстро превратилась из потребительского приложения в хранилище моделей ИИ, а ее платформой пользуются более 15 000 организаций, передает TechCrunch Этот шаг согласуется с развитием облачных сервисов Nvidia для обучения моделей ИИ, поскольку спрос в этом секторе продолжает расти.