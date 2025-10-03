Для смарт-часов Samsung вышла вторая бета One UI 8 Watch

Опубликовано 03 октября 2025, 18:491 мин.
Для смарт-часов Samsung вышла вторая бета One UI 8 WatchДля Galaxy Watch 6 Classic
Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 8 Watch для смарт-часов Galaxy Watch 6 Classic. Обновление идет с прошивкой версии R960XXU1ZYI5/R9600XM1ZYI5 и весит около 158 МБ. Обновление исправляет несколько проблем и улучшает производительность часов в целом.
© Samsung
Среди изменений:
- Решена проблема с отключением пользовательских сервисов при подключении нового телефона.
- Исправлен сбой Always On Display (AOD) при установке определенных циферблатов.
- Улучшена общая стабильность работы устройства.
- Кроме того, обновление включает сентябрьский патч безопасности.
Пока что обновление доступно в Южной Корее, но в ближайшие недели оно станет доступно и в других регионах.
После беты, когда-нибудь, Samsung выпустит стабильную версию. А пока идёт сбор отзывов.