Для смарт-часов Samsung вышла вторая бета One UI 8 Watch

Среди изменений:

- Решена проблема с отключением пользовательских сервисов при подключении нового телефона.

- Исправлен сбой Always On Display (AOD) при установке определенных циферблатов.

- Улучшена общая стабильность работы устройства.

- Кроме того, обновление включает сентябрьский патч безопасности.

Пока что обновление доступно в Южной Корее, но в ближайшие недели оно станет доступно и в других регионах.

После беты, когда-нибудь, Samsung выпустит стабильную версию. А пока идёт сбор отзывов.