Опубликовано 03 октября 2025, 18:49
1 мин.

Для смарт-часов Samsung вышла вторая бета One UI 8 Watch

Для Galaxy Watch 6 Classic
Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 8 Watch для смарт-часов Galaxy Watch 6 Classic. Обновление идет с прошивкой версии R960XXU1ZYI5/R9600XM1ZYI5 и весит около 158 МБ. Обновление исправляет несколько проблем и улучшает производительность часов в целом.
© Samsung

Среди изменений:

Решена проблема с отключением пользовательских сервисов при подключении нового телефона.

Исправлен сбой Always On Display (AOD) при установке определенных циферблатов.

Улучшена общая стабильность работы устройства.

Кроме того, обновление включает сентябрьский патч безопасности.

Пока что обновление доступно в Южной Корее, но в ближайшие недели оно станет доступно и в других регионах.

После беты, когда-нибудь, Samsung выпустит стабильную версию. А пока идёт сбор отзывов.