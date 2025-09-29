Для созданной ИИ плохой работы придумали новый термин

Такие материалы, объясняют эксперты, часто неполные, неактуальные или лишены важного контекста. Это, мол, только создаёт дополнительную работу для коллег. По данным опроса 1 150 штатных сотрудников США, 40% получили workslop за последний месяц.

Учёные отмечают, что главная опасность «воркслопа» в том, что бремя работы переносится на получателя, которому «приходится разбираться с ошибками и недочётами».

Простое копирование и генерация текста ИИ без проверки — зло. Запоминаем.