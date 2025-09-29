Для созданной ИИ плохой работы придумали новый термин

Опубликовано 29 сентября 2025, 21:451 мин.
Для созданной ИИ плохой работы придумали новый терминМожет осложнить жизнь коллег
Исследователи BetterUp Labs вместе с Stanford Social Media Lab придумали термин «workslop» для описания низкокачественной работы, созданной с помощью ИИ. В статье Harvard Business Review workslop определяется как «контент, сгенерированный ИИ, который выглядит как хорошая работа, но на деле не продвигает задачу вперед».
Такие материалы, объясняют эксперты, часто неполные, неактуальные или лишены важного контекста. Это, мол, только создаёт дополнительную работу для коллег. По данным опроса 1 150 штатных сотрудников США, 40% получили workslop за последний месяц.
Учёные отмечают, что главная опасность «воркслопа» в том, что бремя работы переносится на получателя, которому «приходится разбираться с ошибками и недочётами».
Простое копирование и генерация текста ИИ без проверки — зло. Запоминаем.