Для траты денег, но чуть-чуть: в YouTube появится подписка Premium Lite

Ранее YouTube уже тестировал Premium Lite в некоторых европейских странах в 2021 году, но отказался от него в 2023 году. Однако в октябре компания подтвердила The Verge, что пробует новую версию тарифного плана. Один из пользователей в Австралии сообщил, что версия с ограниченным количеством рекламы стоит 8,99 австралийских долларов в месяц, в то время как полная стоимость YouTube Premium составляет 16,99 австралийских долларов.