Для траты денег, но чуть-чуть: в YouTube появится подписка Premium Lite

Опубликовано 21 февраля 2025, 19:541 мин.
Для траты денег, но чуть-чуть: в YouTube появится подписка Premium LiteСнова
По сообщениям Bloomberg, YouTube готовится запустить более доступную версию своей подписки Premium под названием «Premium Lite» в США, Австралии, Германии и Таиланде. Этот тарифный план будет ориентирован на пользователей, которым нужно меньше рекламы, но не нужны функции, связанные с музыкой. Точная цена пока неизвестна.
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Ранее YouTube уже тестировал Premium Lite в некоторых европейских странах в 2021 году, но отказался от него в 2023 году. Однако в октябре компания подтвердила The Verge, что пробует новую версию тарифного плана. Один из пользователей в Австралии сообщил, что версия с ограниченным количеством рекламы стоит 8,99 австралийских долларов в месяц, в то время как полная стоимость YouTube Premium составляет 16,99 австралийских долларов.