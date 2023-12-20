Для Windows вышло исправление загадочного нашествия принтеров HP: загрузите сейчас

Для Windows вышло исправление загадочного нашествия принтеров HP: загрузите сейчасВас это коснулось?
Microsoft наконец предложила решение для устранения загадочной ошибки с принтерами HP, преследующей пользователей Windows. Ошибка, которая спонтанно превращала принтеры пользователей в HP LaserJet M101-M106, приводила к хаосу, переписывая настройки и даже устанавливая HP Smart на ПК.
В качестве ответного хода Microsoft создала специально приложение, доступное для всех затронутых версий Windows. Этот инструмент устраняет любые следы фантомного HP LaserJet и изгоняет навязчивое приложение HP Smart, принося облегчение осажденным пользователям.
Устранитель неполадок поставляется в четырех версиях, предназначенных для систем Arm и x86 в 32- или 64-разрядном исполнении. А на горизонте маячит еще кое-что: Microsoft обещает в ближайшие недели выпустить дополнительное средство устранения неполадок для Windows 11.
Хотя Microsoft умалчивает о происхождении ошибки, ее инструмент гарантирует, что базовая функциональность печати будет восстановлена.