Для забывчивых: WhatsApp разрешит присылать уведомления и напоминания самому себе

16:27, 28 ноября 2022
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Для забывчивых: WhatsApp разрешит присылать уведомления и напоминания самому себеФункция Message Yourself
Мессенджер WhatsApp запускает новую функцию Message Yourself. Она позволит присылать самому себе уведомления и напоминания.
Фото: unsplash
Функция будет доступна на Android и iPhone в ближайшие недели. Чтобы использовать этот инструмент, нужно просто открыть WhatsApp и создать новый чат, нажав на значок в правом верхнем углу экрана. Там будет отображаться ваш собственный контакт. Надо просто нажать на него и начать обмен сообщениями.
До этого пользователи применяли обходные пути, чтобы создать такой чат с собой. Можно было, например, создать группу с другом, а затем удалить его оттуда.