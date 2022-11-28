Для забывчивых: WhatsApp разрешит присылать уведомления и напоминания самому себе

Функция будет доступна на Android и iPhone в ближайшие недели. Чтобы использовать этот инструмент, нужно просто открыть WhatsApp и создать новый чат, нажав на значок в правом верхнем углу экрана. Там будет отображаться ваш собственный контакт. Надо просто нажать на него и начать обмен сообщениями.

До этого пользователи применяли обходные пути, чтобы создать такой чат с собой. Можно было, например, создать группу с другом, а затем удалить его оттуда.