Для жителей Ирана разработали приложение, шифрующее переписку

Сообщается, что в США (в Калифорнии) вышла первая версия приложения Nahoft. Оно даст возможность жителям Ирана общаться друг с другом, не беспокоясь о государственном контроле. Одним из авторов разработки является иранский студент Реза Газинури, который был вынужден в 2011 году переехать в Турцию.

Приложение работает так, что сообщения на фарси шифруются особым образом и помещаются в безобидные картинки или тексты. Чтобы расшифровать послание, другому человеку понадобится специальный криптографический ключ. То есть коммуникация сможет состояться только при предварительном обмене данными с собеседником.