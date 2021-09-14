Для жителей Ирана разработали приложение, шифрующее переписку

Для жителей Ирана разработали приложение, шифрующее перепискуОно позволит обходить государственную цензуру
Сообщается, что в США (в Калифорнии) вышла первая версия приложения Nahoft. Оно даст возможность жителям Ирана общаться друг с другом, не беспокоясь о государственном контроле. Одним из авторов разработки является иранский студент Реза Газинури, который был вынужден в 2011 году переехать в Турцию.
Приложение работает так, что сообщения на фарси шифруются особым образом и помещаются в безобидные картинки или тексты. Чтобы расшифровать послание, другому человеку понадобится специальный криптографический ключ. То есть коммуникация сможет состояться только при предварительном обмене данными с собеседником.
Важно, что такие зашифрованные сообщения можно пересылать как через мессенджеры, электронную почту, так и по SMS. То есть общаться пользователи будут и при отключении интернета в стране. Из других полезных функций приложения - возможность стирать со смартфона зашифрованную информацию.
Автор материала также напомнил о способах контроля интернета Ираном. Так, на территории страны были заблокированы для обеспечения национальной безопасности многие популярные сайты, власти время от времени отключают интернет в отдельных районах или сразу во всей стране. Помимо этого, гражданам запрещено использовать VPN, а иностранным онлайн-сервисам необходимо проходить регистрацию в местных органах управления.