Дочь Робина Уильямса призвала прекратить создавать дипфейки с покойными

Обращение последовало после выхода Sora 2 — обновленной платформы OpenAI, которая позволяет создавать реалистичные дипфейки. Приложение хоть и запрещает использовать образы живых людей без разрешения, но эти ограничения не распространяются на умерших. В результате пользователи уже создают видео с историческими личностями и умершими знаменитостями, включая Робина Уильямса, Джона Леннона, Мартина Лютера Кинга и т. д., пишут СМИ.

OpenAI не прокомментировала новость, но, согласно законам США о клевете, дефамация (распространение порочащих сведений) умерших не запрещена, поэтому компания вряд ли будет нести ответственность.