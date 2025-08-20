Приложения
Опубликовано 20 августа 2025, 18:49
1 мин.

Договор аренды теперь можно подписать онлайн через Госуслуги

Снять или сдать квартиру стало проще: теперь договор аренды можно оформить через Госуслуги, пишут Минцифры. Первым сервисом, где доступна эта функция, стал Циан, но в будущем её смогут использовать и другие платформы.
В Минцифры указали на преимущества онлайн-сервиса:

  • Не нужна личная встреча — стороны могут находиться в разных городах.

  • Участники авторизуются через Госуслуги, что гарантирует подлинность людей в сделке.

  • Документы проверены и актуальны.

  • Подтверждено право собственности на квартиру — сдать чужое жильё невозможно.

  • Большая часть полей договора заполняется автоматически, снижая риск ошибок.

  • Можно сразу оформить временную регистрацию для нанимателя онлайн.

Как это работает?

  • Собственник или риэлтор размещает объявление на Циане с пометкой «договор онлайн». В личном кабинете появляется ссылка на сервис Госуслуг.

  • Владелец заполняет договор, указывая условия: количество жильцов, запрет на курение, проживание с животными и др.

  • Появляется QR-код, который наниматель сканирует или получает ссылкой.

  • Наниматель авторизуется через Госуслуги, проверяет договор и подтверждает его через Госключ. На подпись даётся 24 часа.

Если включена временная регистрация, автоматически формируется заявление в МВД через Госуслуги. Проверить данные и отправить документ можно полностью онлайн — визит в ведомство не требуется.