Договор аренды теперь можно подписать онлайн через Госуслуги

Удобно? Вполне

Снять или сдать квартиру стало проще: теперь договор аренды можно оформить через Госуслуги, пишут Минцифры. Первым сервисом, где доступна эта функция, стал Циан, но в будущем её смогут использовать и другие платформы.