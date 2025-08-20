Договор аренды теперь можно подписать онлайн через Госуслуги

Договор аренды теперь можно подписать онлайн через ГосуслугиУдобно? Вполне
В Минцифры указали на преимущества онлайн-сервиса:
-
Не нужна личная встреча — стороны могут находиться в разных городах.
-
Участники авторизуются через Госуслуги, что гарантирует подлинность людей в сделке.
-
Документы проверены и актуальны.
-
Подтверждено право собственности на квартиру — сдать чужое жильё невозможно.
-
Большая часть полей договора заполняется автоматически, снижая риск ошибок.
-
Можно сразу оформить временную регистрацию для нанимателя онлайн.
Как это работает?
-
Собственник или риэлтор размещает объявление на Циане с пометкой «договор онлайн». В личном кабинете появляется ссылка на сервис Госуслуг.
-
Владелец заполняет договор, указывая условия: количество жильцов, запрет на курение, проживание с животными и др.
-
Появляется QR-код, который наниматель сканирует или получает ссылкой.
-
Наниматель авторизуется через Госуслуги, проверяет договор и подтверждает его через Госключ. На подпись даётся 24 часа.
Если включена временная регистрация, автоматически формируется заявление в МВД через Госуслуги. Проверить данные и отправить документ можно полностью онлайн — визит в ведомство не требуется.