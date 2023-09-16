Документы раскрыли агрессивное поведение Microsoft на рынке браузеров в 90-х

Тактика Microsoft включала в себя агрессивное продвижение собственного браузера Internet Explorer и заключение эксклюзивных соглашений о дистрибуции, в результате чего Netscape пришлось отказаться от менее эффективных методов распространения. В документе также говорится о том, что бесплатное лицензирование Internet Explorer компанией Microsoft оказывало значительное финансовое давление на Netscape, препятствуя ее способности внедрять инновации и инвестировать в браузер.

В документе рассматривалась возможность того, что компания AOL, которая приобрела Netscape, возродит долю использования Navigator, но предполагается, что это не будет представлять существенной угрозы для Microsoft. Даже если AOL перейдет на Navigator после 1 января 2001 года, влияние Microsoft на стандарты, ориентированные на работу с сетью, не позволит Navigator стать доминирующей платформой.

В итоге делается вывод, что Microsoft успешно задерживает разработку кросс-платформенных, сетецентрических приложений, которые могли бы бросить вызов ее доминирующему положению, но полностью устранить с рынка программное обеспечение для просмотра веб-страниц, не принадлежащее Microsoft, вряд ли удастся.