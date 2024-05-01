Долгожданный браузер Arc вышел на Windows: чем он может похвастаться

Браузер отличает боковая панель, которая позволяет отметить наиболее часто используемые сайты для удобного доступа, создание отдельных папок для работы, развлечений или хобби. Есть и функция профилей, чтобы сохранять отдельные данные о просмотре и предпочтениях для разных пользователей. А опция «картинки в картинке» позволит смотреть видео, просматривая паралелльно другие вкладки.

Версия для Windows также может похвастаться удобной функцией «Peek», позволяющей просматривать ссылки, не нажимая на них. Это дополняет недавно запущенную Arc функцию синхронизации между устройствами.

Хотя пользователи Windows теперь могут пользоваться основными возможностями Arc, есть и некоторые отличия. Например в ИИ-функциях, но они должны появится достаточно скоро.

Кроме того, в разработке находится версия Arc Search для Android, их мобильное поисковое приложение, и компания The Browser Company стремится переосмыслить то, как мы ориентируемся в Интернете.