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Опубликовано 01 мая 2024, 16:30
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Долгожданный браузер Arc вышел на Windows: чем он может похвастаться

Разработанный бывшими инженерами одной экстремистской в России соцсети
Для пользователей Windows ожидание закончилось. После успешного дебюта на Mac и списка ожидания, превышающего 1 миллион пользователей, Arc, браузер от The Browser Company, теперь открыт для всех на Windows 11.
Долгожданный браузер Arc вышел на Windows: чем он может похвастаться

© The Browser Company

Браузер отличает боковая панель, которая позволяет отметить наиболее часто используемые сайты для удобного доступа, создание отдельных папок для работы, развлечений или хобби. Есть и функция профилей, чтобы сохранять отдельные данные о просмотре и предпочтениях для разных пользователей. А опция «картинки в картинке» позволит смотреть видео, просматривая паралелльно другие вкладки.

Версия для Windows также может похвастаться удобной функцией «Peek», позволяющей просматривать ссылки, не нажимая на них. Это дополняет недавно запущенную Arc функцию синхронизации между устройствами.

Хотя пользователи Windows теперь могут пользоваться основными возможностями Arc, есть и некоторые отличия. Например в ИИ-функциях, но они должны появится достаточно скоро.

Кроме того, в разработке находится версия Arc Search для Android, их мобильное поисковое приложение, и компания The Browser Company стремится переосмыслить то, как мы ориентируемся в Интернете.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#браузер
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#WINDOWS