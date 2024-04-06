Доля Apple TV+ растет, но до гигантов стриминга ей очень далеко

Несмотря на этот рост, Apple TV+ остается далека от соперников. Prime Video и Netflix продолжают доминировать на рынке, занимая 22% и 21% соответственно. HBO Max занимает третье место с долей 14%. Disney+ и Hulu, сохраняя достойные позиции (11% и 10% рынка соответственно), в первом квартале потеряли подписчиков.

Этот рост является положительным знаком для Apple TV+, известной своим отмеченным наградами контентом. Несмотря на самую маленькую библиотеку среди всех основных платформ (около 271 наименования по сравнению с 13 000 у Amazon Prime Video), сериалы Apple TV+ неизменно занимают высокие места в рейтингах пользователей IMDb.