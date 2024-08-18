Домены Google использовали для распространения дезинформации и вирусов

Пользователи устройств на базе Android получали от поисковика Google вводящие в заблуждение уведомления «новая информация, связанная с», которые ведут к поддельным новостным статьям о знаменитостях. В этих статьях говорится о сомнительных состояниях здоровья или других сенсационных историях, которые затем используются для перенаправления посетителей по ряду обманчивых ссылок на сайты с вредоносным ПО и спамом.

Для распространения вредоносного контента кампания использует поддомены, размещенные в Microsoft Azure и OVH, включая такие URL-адреса, как hxxps://celebra******.core.windows[.]net и hxxps://flas*********k.io.cloud.ovh[.]net.

Алгоритмы Google могут ошибочно воспринимать эти повторяющиеся «сенсационные статьи» как легитимные.