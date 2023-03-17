Дональда Трампа разбанили на YouTube

Команда YouTube пояснила, что «тщательно оценила риск насилия в реальном мире» и сочла важным дать избирателям слушать основных кандидатов в преддверии выборов. В компании также отметили, что на канал Трампа по-прежнему распространяются правила площадки, как и на любой другой канал на YouTube.

Напомним, канал бывшего президента США забанили после беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии. Площадка заявила, что ролики «подстрекали» к насилию. Трампу запретили загружать новый контент — сначала на одну неделю, а затем на неопределённый срок.