Приложения
19:27, 17 марта 2023
1 мин.

Дональда Трампа разбанили на YouTube

Он был забанен с января 2021 года

YouTube снял ограничения с аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Теперь он может загружать туда новые видеоролики.

Дональда Трампа разбанили на YouTube

Фото: Flickr

Команда YouTube пояснила, что «тщательно оценила риск насилия в реальном мире» и сочла важным дать избирателям слушать основных кандидатов в преддверии выборов. В компании также отметили, что на канал Трампа по-прежнему распространяются правила площадки, как и на любой другой канал на YouTube.

Напомним, канал бывшего президента США забанили после беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии. Площадка заявила, что ролики «подстрекали» к насилию. Трампу запретили загружать новый контент — сначала на одну неделю, а затем на неопределённый срок.

Источник:The Verge
Теги:
#YOUTUBE
,
#Трамп
Новости партнеров
Новости партнеров