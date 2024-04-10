Опубликовано 10 апреля 2024, 16:30
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Досадный баг Play Market: пропал ярлык «Мои приложения»Ждем исправлений
Многие пользователи Android столкнулись с досадной ошибкой в Google Play Store. Удобный ярлык «Мои приложения», доступный при длительном нажатии на значок Play Store, для некоторых исчез.
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Этот ярлык экономил время, переводя непосредственно на страницу «Управление приложениями и устройствами», где вы можете проверить обновления приложений. Теперь у пользователей осталась только опция с подробной информацией.
К счастью, это не похоже на намеренное удаление. Виной всему, по-видимому, ошибка, вызванная тихим фоновым обновлением самого приложения Play Store.
У нашего редактора, к примеру, функция на месте. Поэтому тем, кто столкнулся с такой ошибкой, остается ждать ответа от компании, либо надеяться на скорое обновление.
Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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