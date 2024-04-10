Досадный баг Play Market: пропал ярлык «Мои приложения»

Этот ярлык экономил время, переводя непосредственно на страницу «Управление приложениями и устройствами», где вы можете проверить обновления приложений. Теперь у пользователей осталась только опция с подробной информацией.

К счастью, это не похоже на намеренное удаление. Виной всему, по-видимому, ошибка, вызванная тихим фоновым обновлением самого приложения Play Store.