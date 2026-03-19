Достаточно зайти на сайт: каждый четвертый iPhone оказался в зоне риска нового вируса

Опубликовано 19 марта 2026, 13:511 мин.
Достаточно зайти на сайт: каждый четвертый iPhone оказался в зоне риска нового вирусаКрадет данные
Специалисты по кибербезопасности из Google, Lookout и iVerify обнаружили опасный способ взлома iPhone. Он получил название DarkSword и угрожает каждому четвёртому владельцу “яблочного” смартфона в мире. Всё, что нужно хакерам, — чтобы вы просто зашли на заражённый сайт.
Особенность DarkSword в том, что он не оставляет следов. Вирус не устанавливает программу в телефон, а использует для кражи данных обычные, разрешённые системой процессы. После того как информация украдена, вредоносный код сам себя уничтожает. DarkSword специально создан для доступа к криптовалютным кошелькам.
К счастью, защита существует. Apple уже закрыла уязвимости, которыми пользуется DarkSword, в iOS 26. Но беда в том, что, как пишут СМИ, около 24% владельцев “яблок” до сих пор сидят на iOS 18. А DarkSword как раз нацелен на версии от 18.4 до 18.6.2.
Следы вируса нашли в России, Саудовской Аравии, Малайзии, Турции и на Украине.