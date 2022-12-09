Дождались: новые режимы в браузере Chrome сэкономят память и энергию устройства

Дождались: новые режимы в браузере Chrome сэкономят память и энергию устройстваВ два клика
Компания Google объявила о двух новых “настройках производительности” в своем браузере Chrome: Memory Saver и Energy Saver. Благодаря им вы сможете сэкономит заряд и память вашего устройства при использовании браузера.
Напомним, что Chrome обычно использует несколько гигабайт оперативки, что может сильно замедлить работу вашего компьютера, если вы работаете на машине со слабыми характеристиками. Режим Memory Saver обещает сократить использование памяти Chrome на 30%, переводя неактивные вкладки в спящий режим. Вкладки просто перезагрузятся, когда они снова понадобятся. Режим Energy Saver ограничивает фоновую активность и визуальные эффекты для сайтов с анимацией и видео, когда уровень заряда батареи ноутбука опускается ниже 20%.
Эти функции распространяются с выходом Chrome 108 и будут доступны для Windows, macOS и ChromeOS в ближайшие недели. Вы можете освободить отдельные сайты от перехода в спящий режим или, конечно, полностью отключить эти функции.