Дождались: новые режимы в браузере Chrome сэкономят память и энергию устройства

Напомним, что Chrome обычно использует несколько гигабайт оперативки, что может сильно замедлить работу вашего компьютера, если вы работаете на машине со слабыми характеристиками. Режим Memory Saver обещает сократить использование памяти Chrome на 30%, переводя неактивные вкладки в спящий режим. Вкладки просто перезагрузятся, когда они снова понадобятся. Режим Energy Saver ограничивает фоновую активность и визуальные эффекты для сайтов с анимацией и видео, когда уровень заряда батареи ноутбука опускается ниже 20%.