Dropbox на macOS перестанет поддерживать внешние накопители

Dropbox еще до выхода Monterey 12.3 предупреждала своих пользователей о том, что приложение для macOS потеряет некоторые свои функции из-за последних изменений, внесенных в операционную систему Apple. Некоторые из них будут устранены, когда компания выпустит обновление приложения, чтобы сделать его совместимым с новым API macOS для облачных платформ. Но не все.

Dropbox не позволит хранить свою папку на внешнем накопителе. Это связано с тем, что теперь все содержимое облачных приложений на macOS будет перемещаться в папку ~/Library/CloudStorage из соображений конфиденциальности. Представитель компании подтвердил, что с этим ничего нельзя поделать, поскольку это ограничение macOS.