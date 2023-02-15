Dropbox на macOS перестанет поддерживать внешние накопители

Dropbox на macOS перестанет поддерживать внешние накопителиС этим ничего нельзя сделать
В macOS Monterey 12.3 компания Apple заменила API, используемое облачными сервисами. Так, стало известно, что файловый хостинг Dropbox все-таки подстроиться под это, но с определенными нюансами: пользователи больше не смогут хранить свои папки Dropbox на внешних дисках.
Фото: DropBox
Dropbox еще до выхода Monterey 12.3 предупреждала своих пользователей о том, что приложение для macOS потеряет некоторые свои функции из-за последних изменений, внесенных в операционную систему Apple. Некоторые из них будут устранены, когда компания выпустит обновление приложения, чтобы сделать его совместимым с новым API macOS для облачных платформ. Но не все.
Dropbox не позволит хранить свою папку на внешнем накопителе. Это связано с тем, что теперь все содержимое облачных приложений на macOS будет перемещаться в папку ~/Library/CloudStorage из соображений конфиденциальности. Представитель компании подтвердил, что с этим ничего нельзя поделать, поскольку это ограничение macOS.