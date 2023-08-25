Dropbox отказалась от безлимитного хранилища: вините в этом майнеров

В своем блоге компания сообщила, что пользователи использовали тарифный план Advanced в целях, не связанных с бизнесом, таких как майнинг криптовалют, перепродажа хранилищ и использование в личных целях. Такое злоупотребление приводило к ненадежной работе сервиса у легальных пользователей. Dropbox признала, что в компании существует политика, направленная на борьбу с неправомерным поведением, но сочла создание ограничений на допустимое использование нецелесообразным.

В результате Dropbox переходит на дозированную модель, постепенно переводя текущих пользователей на новый тарифный план Advanced с 1 ноября. Большинство пользователей тарифного плана Advanced (более 99%) потребляют менее 35 ТБ дискового пространства на одну лицензию. В течение пяти лет они смогут сохранять текущий объем хранилища, а также получить дополнительные 5 ТБ объединенного хранилища без повышения цены. Для пользователей, потребляющих более 35 ТБ, аналогичное предложение будет действовать в течение одного года, при этом Dropbox будет работать над долгосрочными решениями.

Новые покупатели тарифного плана Advanced получат 15 ТБ объединенного хранилища за три лицензии, а каждая дополнительная лицензия добавит 5 ТБ. Dropbox также будет предлагать дополнительные модули хранения по цене $10 в месяц за 1 ТБ на ежемесячной основе или $8 в месяц за годовой план.