Дуров анонсировал платную подписку на Telegram

Дуров отметил, что Telegram всегда давал пользователям много возможностей — лимиты мессенджера были выше, чем у конкурентов. Однако сделать функции приложения безграничными для всех Telegram не может — иначе сервера просто не выдержат.

Именно поэтому мессенджер решил внедрить подписку, которая увеличит лимиты для тех, кому это действительно нужно и кто готов платить за это. Telegram Premium даст дополнительные функции, скорость и ресурсы. Кроме того, подписчики будут первыми получать доступ к различным нововведениям.

При этом Дуров заверил, что все существующие функции останутся бесплатными. А в будущем появится ещё больше бесплатных функций. Кроме того, все пользователи смогут просматривать очень большие файлы, отправлять которые можно будет только подписчикам, премиальные стикеры или реакции.

Дуров отметил, что считает: Telegram должен поддерживаться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями. Это позволит мессенджеру сосредотачиваться именно на своей аудитории.

Telegram Premium официально представят в этом месяце.