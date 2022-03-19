Дуров извинился перед Бразилией после блокировки там Telegram

Дуров пояснил, что, похоже, возникла проблема с пересылкой электронных писем между Telegram.org и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать мессенджер. Павел принёс извинения от лица команды. «Мы определённо могли бы работать лучше», — отметил он.

Основатель Telegram также подробно объяснил ситуацию. По его словам, в конце февраля команда выполнила решение суда и в ответ предложила отправлять запросы на удаление контента на специальный адрес электронной почты. Ответ, видимо, был утерян, и суд использовал старый адрес электронной почты. Поэтому Telegram пропускал все дальнейшие запросы.