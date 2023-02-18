Дуров наглядно показал успех Telegram в сравнении с другими мессенджерами

По словам Дурова, за последние пять лет Telegram сумел обойти Facebook Messenger (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Так он стал самым популярным приложением для обмена сообщениями на основе облачной инфраструктуры.

Сейчас Telegram стоит на втором месте после WhatsApp. Как говорит Дуров, разрыв между ними сокращается с каждым годом. «Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!», — подытожил Павел.