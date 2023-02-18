Дуров наглядно показал успех Telegram в сравнении с другими мессенджерами

15:43, 18 февраля 2023
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Дуров наглядно показал успех Telegram в сравнении с другими мессенджерамиПриложение вышло на второе место в мире
Павел Дуров опубликовал в своём Telegram-канале статистику по количеству пользователей у разных мессенджеров.
Фото: Unsplash
По словам Дурова, за последние пять лет Telegram сумел обойти Facebook Messenger (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Так он стал самым популярным приложением для обмена сообщениями на основе облачной инфраструктуры.
Сейчас Telegram стоит на втором месте после WhatsApp. Как говорит Дуров, разрыв между ними сокращается с каждым годом. «Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!», — подытожил Павел.
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