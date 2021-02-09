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Дуров назвал секрет успеха Telegram
Недавно мессенджер стал самым скачиваемым в мире
Недавно СМИ написали новость о том, что в январе 2021 года Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Павел Дуров прокомментировал это событие и рассказал, в чём заключается секрет успеха мессенджера.
Дуров отметил, что последние семь с половиной лет Telegram стабильно поднимается в рейтинге популярных приложений. С момента запуска мессенджера в 2013 году, его аудитория растёт более чем на 40% каждый год.
«В чём наш секрет? В последовательности. Последние 7,5 года мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и постоянно улучшали качество и набор функций наших приложений».
Как подытожил Павел, любой, кто верен своим ценностям и прилагает усилия в течение долгого времени, обязательно добьётся успеха в своей области.