Дуров обвинил другие мессенджеры в слежке в пользу американского правительства

Дуров ссылается на недавнее расследование The Record, которое доказало, что WhatsApp передаёт данные пользователей в реальном времени третьим лицам, несмотря на свои заявления о сквозном шифровании сообщений. Telegram, как отмечает Павел, хранит свои обещания по защите данных пользователей.

Дуров заявил, что большинство других приложений не могут гарантировать конфиденциальность своим пользователям, даже если бы они этого хотели. Их разработчики проживают в США, поэтому они должны тайно внедрять бэкдоры в свои приложения по приказу американского правительство. Если инженер публично расскажет об этом, то его могут посадить в тюрьму. Павел также добавил, что в большинстве случаев правительственным органам даже не нужны судебные решения, чтобы получить приватную информацию из таких мессенджеров, как WhatsApp.