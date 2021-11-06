Дуров объявил о появлении платной подписки в Telegram

По словам основателя Telegram, многие пользователи предложили ввести возможность отключения рекламы в каналах. Поэтому команда мессенджера уже начала работу над новой функцией. Её запуск ожидается уже в ноябре 2021 год.

Опция может быть оформлена в виде недорогой подписки. Она позволит отключить рекламу и напрямую финансово поддерживать развитие Telegram.

Также Дуров отметил, что авторы некоторых каналов выразили желание «выключать» рекламные объявления. Сейчас Telegram рассматривает эту возможность, рассчитывая экономические условия этой опции. Как говорит Павел, скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале. Это позволит скрыть рекламу в определённом канале.